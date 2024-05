Wer auf der Rheinschanzinsel unterwegs ist, kommt an einer unübersehbaren Baustelle vorbei, auf der es Tag für Tag wuselt. Allerlei Baufahrzeuge schieben Erde hin und her, das Gerüst einer Halle steht bereits, Dutzende von Arbeitern sind auf der Fläche verteilt.

Am Eingangsbereich, an der Straße von Philippsburg, weist eine große Tafel auf den Anlass hin: „Hier wachsen Champignon für Sie“, verkündet die Rheinische Pilz-Zentrale mit einer Skizze, wie das Projekt am Ende aussehen wird.

In der fernen Zentrale in Geldern in Nordrhein-Westfalen jemand zu erreichen, der gerade Zeit hat und nicht in der Hektik steckt, ist schwer. Immerhin lässt die Firma wissen: „In unserem Pilzhandel legen wir großen Wert auf Regionalität. Kurze Lieferwege statt langer Anreise mit Qualitätsverlust. Das schont die Umwelt. Der Absatz unserer Produkte erfolgt direkt an den Lebensmitteleinzelhandel.“

Als Anreiz wird ergänzt: „Wir sind aktuell nach IFS, Cash & Carry, QS und BIO zertifiziert. Unsere Produkte werden kontrolliert angebaut, ohne Gentechnik und nach strengen Vorgaben.“ Die Rheinische Pilz-Zentrale GmbH ist ein Tochterunternehmen der Deckers Unternehmensgruppe.

In Philippsburg bekommt das Pilz-Imperium Zuwachs

Mit der Fokussierung seines landwirtschaftlichen Betriebs auf die Pilzproduktion vor über 50 Jahren legte Hans Decker den Grundstein für das heutige Pilz-Imperium. Auf rund 60.000 Quadratmeter werden Pilze gezüchtet. Hinzu kommen weitere Anbauflächen, so in der Rhein-Neckar-Region.

Nun gehört auch bald ein Teil der Rheinschanzinsel dazu. Nach der Übergabe der Fläche von Landwirt Christian Coenen aus Rheinheim – mitsamt dem baulichen Restbestand des durch Brand und Vandalismus erheblich beeinträchtigten Hofguts – entsteht derzeit auf dem Areal auf der Ostseite beim „Mittelhof“ eine Champignon-Zuchtanlage. Die „Rheinische Pilz Zentrale“ will dort hochwertige Speisepilze und vor allem Bio-Champignons mithilfe von heimischem Kompost für den ganzen südwestdeutschen Raum anbauen.

Vorgesehen sind auch klimatisierte Gebäude, um die notwendige Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Wenn es so weit ist, schießen in den Hallen aus den nährstoffreichen Substraten sodann die Pilze tatsächlich aus dem Boden.

Auch Mitarbeiter-Wohnungen sollen auf das Gelände

Eine wichtige Ergänzung ist bereits unter Dach und Fach. Im historischen Zustand sollen die beiden noch vorhandenen markanten Gebäude wiedererstehen. Der Gemeinderat von Philippsburg hatte dafür vor wenigen Wochen einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen. Vorgesehen ist die Umnutzung zu Mitarbeiter-Wohnungen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Größe von knapp 3.000 Quadratmeter.

Geplant sind im Erd- und Obergeschoss rund 40 Mitarbeiterzimmer mit Duschen und Gemeinschaftsräumen. Die ehemaligen Hofflächen werden als Kfz-Stellplätze mit Baumpflanzungen ausgewiesen.