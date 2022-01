Wasser läuft in Baugrube

Bagger beschädigt Feuerlöschsystem am Atomkraftwerk Philippsburg

Ein Bagger hat am abgeschalteten Atomkraftwerk in Philippsburg das Feuerlöschsystem beschädigt. Er habe bei Bauarbeiten in der Nähe des Brennelemente-Zwischenlagers eine Leitung getroffen, weshalb Wasser in die Baugrube gelaufen sei, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Montag.