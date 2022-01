Eine große Scheune auf der Rheinschanzinsel in Philippsburg ist am Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Mit zahlreichen Kräften kämpft die Feuerwehr gegen den Brand am alten Gutshof.

Der Feuerschein ist noch Kilometer entfernt zu sehen: Am Freitagmorgen steht eine Scheune in Philippsburg in Flammen. Die Feuerwehr wurde gegen 4.15 Uhr zu dem Brand am Gutshof auf der Rheinschanzinsel in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks alarmiert.

Das Gebäude steht komplett in Flammen, der Dachstuhl ist eingestürzt. Aktuell ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort am Mittelhof. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, waren Heuballen in der Scheune gelagert. Für die Feuerwehr bedeutet das, dass die Kräfte diese einzeln auseinanderziehen müssen, um die Glut zu löschen. Der Einsatz dauert an, ein Ende ist bislang nicht absehbar.

Verletzte gibt es ersten Polizeiangaben zufolge keine.

Dieser Artikel wird aktualisiert.