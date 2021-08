Die Schattenseiten des Wahlkampfs: In Philippsburg-Rheinsheim ist in der Nacht zum Freitag der Bücherschrank, den die örtliche SPD aufgestellt hat, ausgebrannt. Außerdem haben Unbekannte ein Wahlplakat angezündet.

Jonas Arbogast fehlen die Worte: Ein Brandanschlag in der Nacht zum Freitag auf den Rheinsheimer Bücherschrank und auf ein Wahlplakat der SPD nimmt ihn hörbar mit. Nach ersten Informationen der SPD haben Unbekannte gegen 0.50 Uhr den etwa zwei Jahre alten, offenen Bücherschrank in der Ortsmitte von Rheinsheim abgefackelt.

Ein etwa 300 Meter entfernt hängendes Plakat der SPD-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, Neza Yildirim, wurde ebenfalls angezündet. Eine Zeugin hatte die Feuerwehr verständigt.

Der Vorsitzende der Philippsburger SPD, Arbogast, sieht einen direkten Zusammenhang. „Dass die SPD den Bücherschrank initiiert und aufgestellt hat, ist bekannt.“ Die Freiwillige Feuerwehr von Rheinsheim musste ausrücken. Für die Bücherzelle jedoch kam sie zu spät. Hier steht nur noch ein Gerippe.

Die Polizei bestätigt den Vorfall auf BNN-Anfrage. Hinweise auf den oder die Täter gebe es nicht. Ebenso wenig auf ein Motiv.

Bücherverbrennung in Deutschland – das macht sprachlos. Jasmine Kirschner, Ortsvorsteherin von Rheinsheim

„Die Bücherzelle erfreute sich seit zwei Jahren großer Beliebtheit in der Bevölkerung und wurde durch engagierte Bürger gepflegt. Die Bücherzelle wurde durch den SPD-Ortsverein organisiert, der auch die Kosten für das Projekt übernommen hatte. Gestaltet wurde die Bücherzelle durch eine Gruppe „Circle of Friends“ Rheinsheimer Jugendlicher“, teilt die Kreis-SPD mit. Auch der SPD-Ortsvorsteherin von Rheinsheim, Jasmine Kirschner, fehlten die Worte. „Bücherverbrennung in Deutschland – das macht sprachlos.“

Querdenker-Aufkleber auf Wahlplakaten

Über das Motiv der Tat wird in SPD-Kreisen spekuliert. Stecken sogenannte Querdenker dahinter? Auf anderen Plakaten der SPD habe man entsprechende Aufkleber entdeckt.

„Wir sind bestürzt und wütend. So einen Wahlkampf wünscht man sich nicht. Dies ist feige und entspricht nicht unserer Vorstellung von Deutschland im 21. Jahrhundert. Wir stehen“, heißt es in einer ersten Reaktion der SPD-Kreisvorsitzenden Alexandra Nohl und Christian Holzer.