Brigitte Kriechbaum hat gekämpft

Die Corona-Todeskandidatin aus Philippsburg appelliert an Impfskeptiker

Sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen: Brigitte Kriechbaum aus Philippsburg lag mit Corona auf der Intensivstation. Doch die 76-Jährige hat gekämpft. Ihr Appell richtet sich an Impfskeptiker: „Es gibt noch so viel, was lebenswert ist.“