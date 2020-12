Noch etwa 15 bis 20 Jahre benötigt die EnBW, das Philippsburger Atomkraftwerk zurückzubauen. Die beiden Kühltürme mussten fallen, weil der Platz für den Bau des Konverters benötigt wird. Der Bauschutt wird und wurde für die Aufschüttung des Geländes benötigt. Ein kleiner Teil wurde als Andenken an 600 Menschen verteilt. Insbesondere mit dem teils hochradioaktivem Atommüll werden sich die Philippsburger aber noch länger beschäftigen müssen. Mindestens bis 2049, wenn es - vielleicht - ein deutsches Atommüll-Endlager gibt. So lange werden die Castoren noch auf dem Gelände stehen. Sie kommen direkt von den beiden abgeschalteten Blöcken nebenan, fünf Castoren werden im Laufe der kommenden Jahre noch aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Frankreich erwartet. cz