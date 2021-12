Eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall in Philippsburg

Bei einem Verkehrsunfall in Philippsburg ist einer 57-Jährigen am Samstagmittag die Vorfahrt genommen worden. Sie wurde leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 15 Uhr in Philippsburg ist eine 57-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Knaudenheimerstraße in Huttenheim in östliche Richtung und bemerkte wohl dabei die von rechts kommende 57-jährige Autofahrerin nicht.

Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Frau leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte die 57-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.