Einsatz im Altrhein: Taucher suchen vermissten Mann bei Philippsburg

Am frühen Sonntagmorgen will ein Mann Abfall in einem Kanal bei Philippsburg entsorgen und stürzt ins Wasser. Seither wird er vermisst. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos. An einigen Stellen ist die Strömung tückisch.