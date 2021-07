Es tut sich etwas bei der historischen Engelsmühle bei Philippsburg. Die Stadt will den maroden Gebäudekomplex wieder ordentlichen Verhältnissen zuführen.

„Wenige Gebäude in Philippsburg sind so mit der jahrhundertelangen Geschichte der Stadt verbunden wie die am Saalbach etwas außerhalb der Stadt stehende Engelsmühle“, lässt die Stadt auf ihrer Homepage wissen.

Jetzt wird die ehemalige Reichsfestung am Rhein der vorläufige neue Besitzer. Die „Landsiedlung Baden-Württemberg“, die auch Grundstücksankäufe für öffentliche und private Projekte tätig, hat alles Vorhandene von einer auswärtigen Immobiliengesellschaft erworben.

Sie wird es sodann weitergeben: den Gebäudekomplex mit Vorplatz an die Stadt, das reine Ackerland an den bisherigen Pächter, Landwirt Werner Back.