Aufmerksame Mittarbeiterin verständigt Polizei

Fälschung von Rezepten fliegt in Apotheke in Kirrlach auf

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Kirrlach versucht mit einem gefälschten Rezept Medikamente in einer Apotheke zu bekommen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte jedoch die Fälschung und verständigte die Polizei. Diese fand in den Sachen des Verdächtigen weitere gefälschte Rezepte.