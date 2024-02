Forstrevierleiter klärt auf: So steht es um den Philippsburger Wald

Zwischen Kernkraftwerk, Rußheim und Neudorfer Mühle ist sein Revier. Christian Hautz ist seit 30 Jahren Forstrevierleiter der Stadt Philippsburg und kümmert sich zusammen mit drei Forstwirten um den Philippsburger Wald.

Doch Wald ist nicht gleich Wald – Hautz macht da Unterschiede. In Philippsburg habe man einerseits den Hardtwald mit seinem sandigen Boden und daher großer Trockenheit. Andererseits steht in Richtung Rhein vor allem feuchter Auenwald. Ein Pilz, erklärt er, sorge hier seit einigen Jahren für das Absterben der Eschen.

Krankes Holz und Klimaveränderungen

Die Folge der beiden Probleme ist wiederum gleich: „In den letzten Jahren fälle ich nur krankes Holz – vor allem Esche und Douglasie“, gibt Hautz zu bedenken. Das sei jedoch mühsam und ineffizient und so gehe die Nutzung und Wirtschaftlichkeit des Waldes allmählich zurück.

Im Gegenzug werden aber auch Erholung und Naturschutz im Wald immer wichtiger. „Das Klima, das 1960 noch bei uns war, finden wir jetzt in Bad Herrenalb, also rund 100 Meter höher“, erklärt Hautz die veränderten Rahmenbedingungen. „Wir bekommen hier keine Wüste“, kann er aber beruhigen.

Philippsburger Forstrevierleiter muss regelmäßig gießen

Auf seine Arbeit wirkt sich das trotzdem aus. Fürs Frühjahr stehen etwa Eichenpflanzungen an, um langfristig eine bessere Mischung der Baumarten zu bekommen. Allerdings müssen diese im Sommer gegossen werden. „Ich habe das vor ein paar Jahren selbst nicht geglaubt“, gibt Christian Hautz zu, „aber ohne zu gießen bringen wir keine jungen Kulturen mehr durch“.

Verbissgutachten ist in der Planung

Daneben setze man auch auf Naturverjüngung, also die Selbstaussaat der Bäume – „naturnahen Waldbau“ nennt man das im Fachjargon. Weiter hat der Philippsburger Förster ein Verbissgutachten auf seiner To-Do-Liste für 2024. Damit könne man feststellen, wie sehr sich der Verbiss durch Wildtiere auf die jungen Bäume auswirkt, erklärt Hautz. Außerdem werde auf Grundlage des Gutachtens der Abschussplan der Jäger im Revier festgelegt.

Menschen lassen Müll im Wald liegen

Auf „Waldbewohner“ ganz anderer Art möchte Hautz mit einem Schild aufmerksam machen, das seine Mitarbeiter an der Philippsburger Grillhütte aufgestellt haben. Das Schild zeigt allerlei Gegenstände, die besser in den Müll als in den Wald gehören und zeigt ihre Verrottungsdauer an. „Wir müssen ab und zu Müll sammeln“, berichtet Hautz. Denn wo viele Menschen in den Wald gehen, bleibe auch immer wieder etwas liegen.

Das gut ausgeschilderte Gebiet um die Grillhütte und das renaturierte Munitionsdepot mit dem Trimm-Dich-Pfad, Rundwegen und Sitzbänken sei bei der Bevölkerung beliebt und auf Philippsburger Gemarkung ein wahrer „Erholungsschwerpunkt“. „Hier ist manchmal alles zugeparkt“, weiß der Förster und grüßt im nächsten Moment zwei „Stammgäste“, die mit ihren Walkingstöcken vorbeilaufen.