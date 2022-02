Fußgängerin rettet sich in Philippsburg mit Hechtsprung vor nahendem Autofahrer

Ein gutes Reaktionsvermögen bewies eine 32-Jährige in Philippsburg. Mitten auf einem Fußgängerüberweg kam ein Auto auf sie zu und machte keine Anstalten, zu bremsen. Bei dem rettenden Sprung verletzte die Frau sich leicht.

Mit einem beherzten Sprung hat eine 32-Jährige am Freitagmorgen in Philippsburg verhindert, von einem rücksichtslosen Autofahrer überfahren zu werden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Frau gegen 7.20 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der Rote-Tor-Straße an der Kreuzung Hieronymus-Nopp-Straße.

Ein weißer VW-Transporter näherte sich und hielt ungebremst auf den Überweg zu. Die 32-Jährige erkannte die Gefahr rechtzeitig und sprang auf den zwei Meter entfernten Bürgersteig. Nach einer Weile spürte die Frau jedoch starke Schmerzen. Sie hatte sich bei der ruckartigen Bewegung und unsanften Landung verletzt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des weißen VW-Transporters. Das Fahrzeug trug einen schwarzen Schriftzug auf der Beifahrerseite. Der Fahrer wird als kräftiger, etwa 50 Jahre alter Mann mit dunklem, kurzem Haar, Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Laut Aussage der Geschädigten war er ungefähr 170 Zentimeter groß und trug graue Arbeitskleidung.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter (0 72 56) 9 32 90 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.