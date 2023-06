Aus Wiesental kam die Drehleiter, alle drei Abteilungen der Feuerwehr Philippsburg rückten aus: Am Donnerstag gab es einen brenzligen Einsatz in Rheinsheim.

Großer Einsatz für die Philippsburger Feuerwehr: Am Donnerstag gegen 15 Uhr hat im Stadtteil Rheinsheim ein Dachstuhl gebrannt. Alle drei Abteilungen rückten aus, da Menschenleben in Gefahr schienen. Es ging um ein Wohnhaus in der Oskar-Frey-Straße im Stadtteil Rheinsheim, so informiert die Feuerwehr. Sicherheitshalber wurde auch die Drehleiter aus Wiesental angefordert und die Führungsgruppe aus Oberhausen-Rheinhausen.

Auf der Anfahrt war schon eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen, heißt es weiter. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die Pergola-Überdachung übergegriffen, auf die Vertäfelung der Außenwand und weiter auf den Dachstuhl.

Nach Löschen des Brandes stellte sich heraus, dass im Erdgeschosses des Anbaus wohl ein defekter Trockner die Ursache für das Feuer war, so die Einschätzung des Kreisfeuerwehrverbandes.

Bewohner des brennenden Hauses konnten sich retten

„Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner des Hauses, vor Eintreffen der Feuerwehr, in Sicherheit bringen, so dass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden“, heißt es weiter.

Angriffstrupps unter Atemschutz bekämpften im Innenangriff das Feuer. Zeitgleich wurde eine Riegelstellung zum Schutz der angrenzenden Gebäude aufgebaut. Mittels Drehleiter wurde ein Teil des Daches geöffnet und abgelöscht.

Polizei hat Ermittlungen übernommen

Die Brandbekämpfung wurde mit vier Rohren und sechs Atemschutztrupps durchgeführt. Der Einsatz stand unter der Leitung des Kommandanten Rudolf Reiß. 51 Feuerwehrleute und Mitglieder des Rettungsdienst waren in Rheinsheim im Einsatz. Außerdem vier Polizisten. Die Brandursache und Schadenshöhe seien Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.