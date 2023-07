Großer Polizeieinsatz in Huttenheim: Streit dauert über mehrere Stunden

Viele Huttenheimer waren besorgt: Am Dienstagabend waren einige Polizeistreifen im Wohngebiet unterwegs. Das ist der Grund.

Mit mehreren Streifen ist die Polizei am Dienstagabend in Philippsburg-Huttenheim ausgerückt. Offenbar war es in einem dortigen Wohngebiet zu einem Streit zwischen zwei Eheleuten gekommen.

Die Frau habe die Polizei alarmiert, weil ihr Ehemann ihr gegenüber aggressiv aufgetreten war.

Der Einsatz im Wohngebiet Molzau zog sich von etwa 18.45 bis 23.30 Uhr, weil die Lage zunächst unübersichtlich war. Dies bestätigt die Polizei auf BNN-Anfrage. Der Einsatz mehrerer Streifen wurde auch deswegen nötig, weil sich die Auseinandersetzung über einen Schichtwechsel der Polizei hinweg zog.

Der Huttenheimer Ehemann soll alkoholisiert gewesen sein

Am Ende, so der Tenor aus der Polizeipressestelle, ging alles relativ glimpflich, ohne Verletzungen, aus. Es gab auch keine Festnahme. Der Ehemann war wohl alkoholisiert. Nach BNN-Informationen sollen Polizeihunde im Einsatz gewesen sein. Außerdem wurde wohl die Wohnung des Paares durchsucht. Ob oder was genau gefunden wurde, darüber gab es von der Polizei keine Informationen.