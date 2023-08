Internationale Kammerorchester Akademie zieht Musiker nach Philippsburg

Die Idee für die Orchester-Akademie kam dem Philippsburger Musikschulleiter und Komponist Matthias Hutter, die er gemeinsam mit dem Dirigenten Adam Szmidt umsetzte.

Matthias Hutter ist der Verantwortliche und verrät, was internationale Musiktalente daran reizt, nach Philippsburg zu kommen, und was man sich unter der Akademie vorstellen kann.

Hutter

Ich denke, es sind vor allem zwei Faktoren, die diese Akademie für junge Musiker weltweit so interessant machen: Zum einen sind es die Akteure. Unser Dirigent Adam Szmidt ist Chef-Dirigent an der Cape-Town-Opera in Südafrika und hat bereits auf fünf Kontinenten dirigiert - das ist natürlich sehr attraktiv, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Und wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, auch ich als Komponist habe verschiedene Wettbewerbe gewonnen. Meine Werke sind mittlerweile schon auf vier Kontinenten gespielt worden. Zum anderen ist es das Programm: Wir verbinden geschickt „klassische Highlights“ mit eher unbekannten Werken bis hin zu einer Welt-Uraufführung. In diesem Jahr gibt es „Beethovens 5. Sinfonie“ in C-Moll – ein Werk, das man als angehender Profi-Musiker eigentlich mal gespielt haben muss. So etwas mit dem Komponisten zu erarbeiten, ist auch etwas Besonderes. Wir bieten bei uns also intensivstes Arbeiten und haben demnach jeden Tag sechs Stunden Probe. Es gibt Satzproben, das heißt, die einzelnen Teile des Orchesters proben unter sich, mit Anleitung unserer Dirigenten - Adam Szimdt und seine Assistentin Miriam Raspe. Am Schluss gibt es noch zwei Abschlusskonzerte mit Aufnahme.