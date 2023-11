Zeugen gesucht: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 37-Jährigen in einem Café mit einer Schusswaffe bedroht und das Café ausgeraubt.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.50 Uhr einen 37-Jährigen in einem Café in der Rote-Tor-Straße in Philippsburg mit einer Schusswaffe bedroht und das Café ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei betraten die beiden Täter maskiert das Café, woraufhin einer der Unbekannten den 37-Jährigen unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte und in Richtung der Toilettenräume drängte. Währenddessen entwendete der zweite Unbekannte einen hohen, dreistelligen Betrag an Bargeld aus einer Geldkasse, sowie eine Packung Zigaretten, einen Schlüssel und ein Mobiltelefon.

Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei erlangte erst am Folgetag Kenntnis von der Tat.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben des Beraubten trugen beide männliche Täter schwarze Sportkleidung, Kapuzen und Handschuhe und seien maskiert gewesen. Mindestens einer von ihnen führte eine schwarze Pistole mit sich. Außerdem sprachen beide Täter deutsch und seien jüngeren Alters.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.