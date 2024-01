Karnevallsgesellschaft Narhalla in Philippsburg verleiht Trommlerpreis

Mit drei Supergranaten in der Bütt und einem mehrstündigen Feuerwerk wartete die Karnevalsgesellschaft Narhalla in ihrem Jubiläumsjahr 2024 auf. Beim Ehrenabend stand die Trommlerpreis-Verleihung im Mittelpunkt. Der inzwischen 53. Trommlerpreis ging dabei an die Fastnachtsgröße Ines Procter.

Als Mundartdichterin, Komikerin und Kabarettistin genießt sie einen hohen Bekanntheitsgrad im Land. Einmal jährlich verleiht die Narhalla im Gedenken an ihren verdienstvollen ersten Präsidenten den Hermann-Siegel-Gedächtnis-Preis, der auch Trommlerpreis genannt wird. Der „Trommler“ von Philippsburg ist eine Gestalt aus der Zeit der Reichsfestung um 1640. Als höchst ehrenvolle Zuwendung gilt seit 1969 diese Auszeichnung, die Persönlichkeiten wie Franz Burda, Ivan Rebroff, Michl Müller oder zuletzt der „Härtschd vum Dahner Tal“ erhalten haben.

Ines Procter tritt als „närrische Putzfraa“ auf

Mit strahlenden Augen nahm die Fränkin die geschnitzte Trommlerfigur mit Urkunde aus der Hand des Narhalla-Präsidenten Harald Weis entgegen. Bei ihrem Philippsburger Debüt als „närrische Putzfraa“ bescherte sie dem begeisterten Publikum einen Abend mit viel Humor und Heiterkeit und bot hintergründige Denkanstöße.

Zuvor hatte „Härtschd“ Oliver Betzer in einer Laudatio seine Trommler-Nachfolgerin als „vollendete Meisterin des Worts“ und als „Fastnachterin mit Leib und Seele“ vorgestellt und sie als perfekte Mischung von Humor, Tiefsinn und scharfer Beobachtungsgabe gepriesen. Zum Halbfinale schlüpfte er in die Rolle einer älteren Frau.

Frühere Trommlerpreisträger sind zu Gast

Zu den vielfachen Salven des gut fünfstündigen Unterhaltungsprogramms, moderiert von Klaus Umstadt, gehörten die Auftritte früherer Trommlerpreisträger, darunter „Fräulein Baumann“ alias Marcus Weber, die Ötigheimer Tellplatzlerchen und die Badner Schalmeien in Hutmacher-Kostümen. Zum Gesamterfolg trugen die Pfinzgrodde, die Saalbachperlen, die Saphire und die Prinzengarde – schließlich die akrobatischen „Lilien“, das goldene Männerballett und Schlagerstar Tim Steinel bei.