Leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw in Philippsburg-Rheinsheim

Bei einem Zusammenstoß eines Pkws und einem Fahrradfahrer am Mittwochmittag in Philippsburg-Rheinsheim hat sich der 88-Jährige Radfahrer leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrern und einem Pkw ist es am Mittwochmittag gegen 12.55 Uhr zu einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 700 Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 19-jähriger Pkw Fahrer auf dem Mühlweg und wollte an der Einmündung mit der Oskar Frey-Straße nach rechts in einbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Oskar-Frey-Straße fahrenden, 88-jährigen Radfahrers, der von der Ortsmitte Rheinsheim in Fahrtrichtung Philippsburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stützte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der entstandene Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 700 Euro geschätzt.