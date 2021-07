Voraussetzung für die Energiewende

Meilenstein für den Konverter: Schaltanlage auf dem ehemaligen AKW-Gelände in Philippsburg ist in Betrieb

Nächster Schritt für die Energiewende: Die gasisolierte Schaltanlage (GIS) auf dem EnBW-Gelände in Philippsburg ist am Dienstag in Betrieb genommen worden. Der Knotenendpunkt ist damit gesetzt.