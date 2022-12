Angestellter ertappt Einbrecher in Philippsburg

Einbrecher haben am Freitag versucht durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Firmengebäude in Philippsburg-Huttenheim einzubrechen. Als sie im Inneren einen Angestellten der Firma bemerkten, flüchteten sie.

Unbekannte haben am Freitagmorgen versucht in eine Firma in Philippsburg-Huttenheim einzubrechen. Ein Zeuge ertappte sie dabei allerdings von einem Zeugen bemerkt. Daraufhin konnten die Einbrecher fliehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Einbrecher gegen 1.30 Uhr in ein Unternehmen in der Straße „Im Schorrenfeld“ einsteigen. Hierzu gelangten sie offenbar mit einer Leiter an ein Fenster und schlugen es ein. Als sie bemerkten, dass sich ein Mitarbeiter im Gebäude befand brachen sie ihr Vorhaben ab. Auf der Flucht legten die Verdächtigen mehrere Fahrräder auf die Straße, scheinbar um eine Verfolgung zu erschweren.

Derzeit steht die Höhe des Schadens noch nicht fest. Ob die Unbekannten auch für mögliche weitere Taten in der Gegend verantwortlich sind, ermittelt die Polizei derzeit.