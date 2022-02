Neue Chefin: Sonja Gandner leitet jetzt das Amtsgericht Philippsburg

Sonja Gandner ist die neue Direktorin am Amtsgericht Philippsburg. Sie hat die seit über einem halben Jahr vakante Stelle Ende Dezember übernommen, wie das Justizministerium Baden-Württemberg jetzt gegenüber den BNN erklärte. Die Besetzung erfolgte nach einem Auswahlverfahren.

Die Verbindung von Rechtsprechung mit Verwaltung hat mich auch gereizt, mich für die Stelle in Philippsburg zu bewerben. Sonja Gandner, Amtsgerichtsdirektorin

Wie Gandner den BNN berichtet, stammt sie aus Heidelberg und studierte Rechtswissenschaft in Münster, wo sie mit dem Doktortitel abschloss. Im Jahr 2004 trat sie in die Landesverwaltung Baden-Württemberg ein. Die heute 45-Jährige war von 2010 an Richterin einer Zivilkammer am Landgericht Heidelberg und an der dortigen Präsidialkammer.

erklärte die verheiratete Mutter zweier Kinder. Sie wird auch für Strafsachen zuständig sein. Ihr Kollege auf der zweiten Richterstelle am Amtsgericht urteilt in Zivilsachen.

Zum Bezirk ihres Gerichts gehören Philippsburg mit allen Stadtteilen, die Große Kreisstadt Waghäusel und Oberhausen-Rheinhausen. Das zuständige Nachlassgericht für diese Orte ist jedoch Bruchsal, dort befindet sich auch das Schöffengericht für den Bezirk.

Im historischen Amtsgerichtsgebäude am Marktplatz Philippsburg sind außer den Richtern zwei Rechtspflegerinnen, Servicekräfte und Gerichtsvollzieher beschäftigt. Eine offizielle Einführung der neuen Direktorin soll wegen der Pandemie erst später erfolgen.