Philippsburg: Drei Leichtverletzte nach Unfall auf L555

Drei Personen haben sich am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf der L555 zwischen Waghäusel und Philippsburg durch einen Unfall zwischen zwei Pkws leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 24-Jährige auf der Kreisstraße 3578 von Oberhausen kommend in Richtung der L555. An der Einmündung wollte die 24-Jährige nach links in Richtung Waghäusel abbiegen, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines auf der L555 in Richtung Philippsburg fahrenden Autos. In Folge dessen kollidierten die beiden Autos miteinander.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 30-jährige Unfallbeteiligte sowie ihr 28-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten wurden für weitere Untersuchungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.