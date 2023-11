Tränen beim Angeklagten

Philippsburger Mordprozess: Hat S. seine Frau erstochen, um freie Bahn für die Geliebte zu haben?

So voll war der Schwurgerichtssaal am Landgericht Karlsruhe selten. Über 100 Menschen kamen zum Prozessauftakt. Erstmals wurde deutlich, wie die junge Mutter in Philippsburg getötet wurde. Eines ist klar: Es war brutal.