Platzwunde: Betrunkener Radfahrer stürzt in Philippsburg

Ein Radfahrer hat sich am Sonntag bei einem Sturz in Philippsburg eine Platzwunde zugezogen. Grund für den Unfall war vermutlich sein alkoholisierter Zustand.

Ein betrunkener 36-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnacht in Philippsburg gestürzt. Hierbei zog er sich eine stark blutende Platzwunde zu, so die Polizei.

Der Mann fuhr gegen 0.30 Uhr die Straße Rheinschanzinsel in Richtung Klärwerk. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung streifte der 36-jährige Fahrer in Höhe der Brücke über den Altrheinarm mit seinem Rad am Bordstein. Daraufhin kam es zum Sturz.

Während der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben.