Eigentlich sollte es ein fröhlicher Sporttag werden am Philippsburger Schulzentrum. Doch die Sache endete jäh und mit einem großen Einsatz von Rettungskräften und Polizei.

Großeinsatz am Schulzentrum

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ist es am Freitagvormittag am Schulzentrum in Philippsburg gekommen. Die Polizei bestätigt gegenüber dieser Redaktion, dass es einen Vorfall mit Pfefferspray gegeben habe.

Nach ersten Erkenntnissen sollte an dem Tag ein Sporttag an der Schule stattfinden. Ein Realschüler habe ein Pfefferspray dabeigehabt und in einer Umkleidekabine damit herum gesprüht.

Mehrere Kinder klagen über Husten und rote Augen

Mehrere Kinder hätten danach Augenreizungen und Husten gehabt und über Atemwegsbeschwerden geklagt. Wie viele Kinder verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Nach ersten Informationen der Polizei musste aber keines der Kinder in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle konnten von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Mittlerweile, so erklärt die Polizei weiter, habe man auch die Spraydose gefunden. Der Täter sei bekannt. Warum er gesprüht hat und was nun mit ihm passiert, sei Aufgabe weiterer Ermittlungen. Der Polizeieinsatz vor Ort sei weitestgehend beendet.

