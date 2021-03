Samuel Speitelsbach ist der zweite Bürgermeister-Kandidat in Philippsburg - und bekannt als Dauerbewerber

An die 30 Gemeinden sind es allein in diesem Jahr: Dauerkandidat Samuel Speitelsbach will nun auch Bürgermeister in Philippsburg werden. In Kraichtal ist er am Sonntag mit 0,4 Prozent erwartungsgemäß krachend gescheitert. Doch der Mann bleibt dran.

Nachdem es in Kraichtal - erwartungsgemäß - zumindest im ersten Wahlgang nichts wurde mit dem Bürgermeisterposten, versucht Dauerkandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein es nun auch in Philippsburg.

Das Rathaus meldet, dass seine Bewerbungsunterlagen für den dortigen Bürgermeisterposten eingegangen sind. Er ist damit der zweite Bewerber für die Wahl am 2. Mai, nach Amtsinhaber Stefan Martus, der in seine dritte Amtszeit starten möchte.

Martus hatte seine Bewerbung bereits am ersten Wochenende der Bewerbungsfrist eingeworfen und wird somit voraussichtlich oben auf dem Wahlzettel stehen.

In Kraichtal holte Speitelsbach 31 Stimmen

In Kraichtal hatte der arbeitslose Ingenieur zuletzt am 14. März 31 Stimmen und 0,4 Prozent geholt. Ein ähnliches Ergebnis erzielte er am selben Tag in Hügelsheim im Landkreis Rastatt. Laut eigener Aussage trete er in derzeit 30 Gemeinden an, darunter auch im nahen Reilingen am 21. März.

Wer sich um das Bürgermeisteramt in der 13.700 Einwohner zählenden Stadt Philippsburg bewerben möchte, hat dazu bis 6. April, 18 Uhr, Zeit. Gewählt wird am 2. Mai. Erreicht einer der Bewerber an diesem Tag nicht die absolute Mehrheit, sprich mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es zwei Wochen später, am 16. Mai einen zweiten Wahlgang. Hier genügt die einfache Mehrheit.