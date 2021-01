Ein Kind in der Grundschule, ein anderes im ersten Jahr auf dem Gymnasium, der Vater mit Ingenieurstätigkeit im Homeoffice, die Mutter ebenfalls tageweise berufstätig: Familie T. aus einem Philippsburger Stadtteil muss sich gut organisieren, um mit „Schule daheim“ klarzukommen.

Der Unterricht über Computer fordert vor allem die zehnjährige Fünftklässlerin. „Sie kennt sich noch nicht so perfekt aus, die Aufgaben am Bildschirm zu lösen, dauert oft sehr lange, mit Moodle klappt auch bei den Lehrern nicht immer alles, dazu müssen wir sehr viel Material ausdrucken“, berichtet die Großmutter. Sie betreut an zwei Tagen ihre Enkelin. „In dieser Zeit eine weiterführende Schule zu beginnen, das ist eine große Herausforderung für die Familie“, erzählt die Oma.

Sie ist in Sorge, dass die Noten darunter leiden. „Für unser Mädchen wäre es besser, sie könnte in der Schule sein, aber das ist jetzt zu gefährlich, das sehen wir ein.“ Damit bringt sie die verzwickte Lage vieler Familien im Homeschooling auf den Punkt.