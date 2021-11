Die Bundesrepublik muss Atommüll zurücknehmen, der noch in der Wiederaufbereitung von La Hague ist. Die Castoren sollen ins Standortzwischenlager nach Philippsburg. Jetzt wurde eine „Philippsburger Lösung“ vorstellt: Weniger Castoren, dafür hochradioaktives Material.

Bis spätestens 2024 soll hochradioaktiver Atommüll aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Philippsburg zwischengelagert werden. Über das Vorhaben haben jetzt die Bundesgesellschaft für Zwischenlager (BGZ) und EnBW erneut vor Ort informiert. Rund 20 Anwohner nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren.

Mit dem Termin in der Bruhrainhalle erfüllte die BGZ die Zusage in einer Gemeinderatssitzung vor vier Monaten, auch die Bürgerschaft über das Projekt zu unterrichten.

Neben mehreren BGZ-Experten, so Pressesprecher Burghard Rosen und Hauptabteilungsleiter Wolfgang Arnold, standen auch Jörg Michels als Geschäftsführer der EnBW Kernkraft und Steffen Kanitz von der Geschäftsführung der BGZ für Erläuterungen zur Verfügung.

Weniger Castoren - dafür hochradioaktiver Inhalt

Beschlusslage ist, bis 2024 „drei bis fünf Castoren“ des Typs HAW28M auf den Weg nach Philippsburg zu schicken: Mengenmäßig sei das etwas weniger als ursprünglich geplant, doch dafür handelt es sich um hochradioaktive und nicht mehr um mittelradioaktive Abfälle.

Die Stahlbehälter mit Glasausstattung sind sechs Meter lang und pro Stück 115 Tonnen schwer. Mit der „Philippsburger Lösung“ werde die Rückführung der Atomabfälle aus Frankreich abgeschlossen, hieß es.

Wir haben mit gefährlichen Stoffen zu tun, deshalb auch die dickwandigen Castorbehälter. Wolfgang Arnold, Bundesgesellschaft für Zwischenlager

Wie Rosen als Leiter der Standortkommunikation ausführte, wurden die deutschen Kernkraftwerksbetreiber dazu verpflichtet, diese radioaktive Abfälle zurückzunehmen, die dort bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente entstanden sind. Das Konzept entspreche der fairen Lastenverteilung nach dem Verursacherprinzip.

Für zuverlässig hält Arnold das Sicherheitskonzept mit dem Doppeldeckel-Dichtsystem an den eingesetzten Castoren. „Wir haben mit gefährlichen Stoffen zu tun, deshalb auch die dickwandigen Castorbehälter“, ergänzte Rosen.

Das Standortzwischenlager Philippsburg Das Standortzwischenlager Philippsburg wurde 2007 mit der Einlagerung des ersten Behälters in Betrieb genommen. Die Genehmigung ist auf 40 Jahre befristet, gerechnet ab Einlagerung des ersten Behälters. Seit Januar 2019 ist die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) als neue Betreibergesellschaft für das Zwischenlager verantwortlich. Bereits beim Bau des Zwischenlagers hatte es erheblichen Protest vor Ort gegeben, weil mit dem Bau der sogenannte Atom-Konsens aufgebrochen wurde. Demzufolge gibt es Kommunen, die während des Betriebs eines Kernkraftwerks das Risiko tragen, andere das Risiko in der Nachbarschaft von Atommülllagern zu sein. Mit der Ankündigung des damaligen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne), Castoren aus La Hague in Philippsburg einzulagern, flammte der Widerstand erneut auf. Anwohner befürchten, dass im Zwischenlager Philippsburg noch weit über die 2050er Jahre hinaus radioaktiver Müll lagern wird. Bürgerinitiativen fordern zudem, dass es vor Ort eine Reparaturmöglichkeit für die Castoren aus La Hague geben soll. Diese sogenannte heiße Zelle ist bisher nicht vorgesehen.

Immerhin: Für die Philippsburger gibt es den Versuch eines Trostes: Die Gesamtlagermenge im Standortzwischenlager werde nur zu zwei Drittel ausgeschöpft. Auch mit den zurückgeführten Abfällen komme es lediglich zu etwa 20 Prozent des zulässigen Aktivitätsinventars, hieß es, also der Menge an Strahlenmaterials, das maximal in der Zwischenlagerhalle untergebracht werden darf.

Auf der Rheinschanzinsel besteht Platz für 152 Castoren, wobei 62 Plätze bereits belegt sind, so die Information der BGZ.

BGZ hofft auf ein Endlager ab 2050

Die Suche nach einem geeigneten Standort für ein Endlager soll bis 2031 abgeschlossen sein, bis 2050 könnte das Endlager dann betriebsbereit sein, lassen die BGZ-Vertreter wissen. So lange müsse der radioaktive Abfall in Spezialbehältern, den Castoren, zwischengelagert werden.

Beim vorgeschalteten Pressegespräch hatte Bürgermeister Stefan Martus (parteilos) über die Klage der Stadt gegen das Zwischenlager mit der bedenklichen Einlagerung berichtet.

Martus hatte bereits bei Bekanntwerden der Überlegungen, Atommüll aus La Hague in Philippsburg zwischenzulagern erklärt, man werde vor Ort dagegen vorgehen. Wörtlich hatte Martus gesagt, er erwäge den Einsatz „zivilen Ungehorsams“ gegen die Entscheidung.