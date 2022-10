Streit unter Jugendlichen in Philippsburg: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Jugendliche geraten in Philippsburg an einer Bushaltestelle in Streit. Am Ende ist mindestens einer verletzt. Wie ist es dazu gekommen?

Vorfall am Pfinzbad

Nach einer Auseinandersetzungen unter Jugendlichen in Philippsburg sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag. Auf Facebook gibt es einen Eintrag, in dem ebenfalls um Hinweise gebeten wird.

Was war passiert? Gegen 13 Uhr, berichtet die Polizei auf Anfrage, seien Jugendliche bei einer Bushaltestelle beim Pfinzbad und dem Schulzentrum in Streit geraten.

Dabei sei mindestens ein Jugendlicher verletzt worden. Laut Facebook-Meldung sei der 14-Jährige bewusstlos gewesen und „krankenhausreif“ geschlagen worden. Dazu wollte die Polizei keine Angaben machen.

Alle Beteiligten seien um die 14, 15 Jahre alt. Eine Bekannte aus dem Umfeld habe Anzeige erstattet, so die Polizei weiter. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagt ein Sprecher. Diese werden vom Revier in Philippsburg geführt.