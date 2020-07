Viel Wehmut und jede Menge Erinnerungen: Die Bruchstücke der Philippsburger Kühltürme sind heiß begehrt

Sie haben die Größe eines Fußballs oder eines Tennisballs, manche sind glatt, andere rau. Wieder anderen sieht man an, dass sie von der Außenhaut der Kühltürme stammen: Die gut 1.200 Betonstücke aus dem Philippsburger Atomkraftwerk wechseln an diesem Samstag ihren Besitzer. 600 Menschen haben sich ein Erinnerungsstück gesichert. Die meisten denken mit Wehmut an „ihr” Atomkraftwerk.

Die beiden Kühltürme des Philippsburger Atomkraftwerks liegen in Trümmern - aber diese Trümmer sind heiß begehrt: „Darf’s ein etwas größerer Stein sein? Oder lieber ein kleiner handlicher?” Die EnBW-Mitarbeiter wollen es allen „Kunden” recht machen. Eine ältere Dame kann sich nicht so recht entscheiden. „Ich bin überwältigt”, entfährt es der Philippsburgerin. Sie ist an diesem Samstagvormittag mit dem Fahrrad ans Atomkraftwerk gefahren, um sich einen Erinnerungsstein der Kühltürme zu sichern.

EnBW hat Zeitfenster zur Abholung eingerichtet

Die Betonbruchstücke liegen auf einem Tisch, die Entscheidung fällt nicht leicht. Am Ende lässt sie sich mit samt des ausgewählten Steins fotografieren und zieht glücklich weiter. Wie ihr geht es vielen der 600 Menschen, die sich per Anmeldung einen oder zwei Steine der Kühltürme gesichert haben, und die nun - ganz coronakonform - in ihrem jeweils zugeteilten Zeitfenster den Parkplatz vor dem Atomkraftwerk erreichen.

„Das bin ich dem Atomkraftwerk schuldig”, sagt Luisa Sauer aus Sulzfeld. Die junge Frau und ihr Freund aus Wiesental sind mit dem Auto gekommen. Durchs Fenster reichen die EnBW-Mitarbeiter ihnen die zwei Steine. „Mich hat diese Anlage schon immer fasziniert. Der Stein ist nun alles, was mir bleibt.” Die Mittzwanzigerin ist in Bruchsal zur Schule gegangen. Immer wieder hat es sie hinaus auf die Rheinschanzinsel gezogen. „Wir waren sogar mal nachts da, weil ich so begeistert war. Die Sicherheitsleute dachten, wir seien Aktivisten”, berichtet Sauer von ihrem emotionalen Verhältnis zum Atomkraftwerk. „Mir hat das hier einfach immer gefallen. Dass Menschen etwas so Mächtiges errichten können. Diese Ausstrahlung, dieses Flair. Ich habe gehofft, dass es nie soweit kommt.” Immerhin bleiben ihr und Gian-Luca Cavar aus Wiesental noch die zwei Steine, die nun einen Platz im Garten finden sollen.

Man sieht Stuttgarter Kennzeichen, Heidelberger, Speyerer und ganz viele KA-Autos, die sich in das eigens eingerichtete „Drive-In-Center” vor den Toren des abgeschalteten Atomkraftwerks einreihen. Es läuft flüssig, es gibt kaum Wartezeiten, alles ist stabsplanmäßig durchorganisiert. „So wie wir das immer machen”, erklärt Geschäftsführer Jörg Michels. Er war nicht überrascht über die große Nachfrage: „Für viele sind die Kühltürme ein Stück Heimat. Wer sie von weitem sieht, erkennt: Ich komme nach Hause.” Michels kann gut nachvollziehen, warum viele Philippsburger aber auch Menschen aus der Region sich ein Erinnerungsstück an die markanten Landmarken sichern wollen. Gut eine Tonne des Bauschutts der 152 Meter hohen Türme wurde abgezweigt und steht für die kostenlose Verteilung bereit. „Hier ist ein Stück mit Außenhaut”, berät eine Mitarbeiterin gerade einen unschlüssigen Bürger. Auch Teile der Armierung sind noch zu sehen. Ihre Spuren wirken fast wie Fossilien im Beton.

„Weil einfach was fehlt”, erklärt die Huttenheimerin Sandra Weser. Deswegen hat auch sie sich aufgemacht, um sich einen Stein der Türme zu sichern. „Man hält immer noch nach ihnen Ausschau. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass sie nicht mehr da sind.” Vor der Sprengung am 14. Mai hatte sie extra noch Fotos der Türme gemacht, mit ihren Kindern drauf. Diese Fotos will sie nun mit den Steinen irgendwo im Haus aufstellen. Womöglich eine Art Schrein? „Ja so ähnlich”, erklärt sie und lacht. Auch die 68-jährige Hanna Roth und ihre 23-jährige Enkelin Lena sind rausgefahren ans Atomkraftwerk. Einem Bekannten müssen sie auf alle Fälle einen Stein mitbringen. „Der hat an den Türmen mitgebaut”, erklärt Hanna Roth.

Vom Verzehr der Steine rät die EnBW ab

Währendessen wechseln bereits die nächsten Steine den Besitzer. Von Östringen ist Nicos Hoffmann im Cabrio angereist. „Aus Sicherheitsgründen ist es wohl besser, dass man das Atomkraftwerk stillgelegt hat”, findet der 32-Jährige. Aber auch er ist mit dem Anblick der Türme groß geworden. Genauso wie Stefan Müller. Er ist zusammen mit seinem Vater da. Seinen Stein wird er mit nach Dresden nehmen, wo er heute lebt. Vielleicht als Briefbeschwerer oder als Dekostück im Regal. Die EnBW jedenfalls legt per Faltblatt Wert auf eine „zweckbestimmte Verwendung der Bruchstücke als Erinnerungsstücke, zum Beispiel auf dem Schreibtisch. Nicht erlaubt sei die Nutzung als Spielzeug. Von einer Anwendung am Körper sei abzusehen, ebenso vom Verzehr, heißt es weiter. Und: „Der Verkauf ist verboten.” Im Gegenzug schließt man eine negative Auswirkung der Betonstücke auf Mensch und Umwelt aus. Mit Radioaktivität sind die Türme ohnehin nie in Berührung gekommen.