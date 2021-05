Wahlsonntag in Philippsburg: Amtierender Bürgermeister hat die besten Karten

Wahlsonntag in Philippsburg: Am 2. Mai wird in der 13.700 Einwohner umfassenden Stadt am Rhein gewählt. Einziger ernst zu nehmender Kandidat ist Amtsinhaber Stefan Martus. Der Bürgermeister strebt seine dritte Amtszeit an.

Gegen ihn tritt Samuel Speitelsbach aus Ravenstein an, der im Moment in vielen Städten und Gemeinden bei Bürgermeisterwahlen auf den Stimmzetteln zu finden ist.

Bei der Bürgermeisterwahl sind 9.898 Philippsburger wahlberechtigt. Auch Jugendliche ab 16 Jahren dürfen an die Urne. Wegen der Pandemie wird bei dieser Wahl mit einem hohen Anteil an Briefwählern gerechnet. In den Wahllokalen in Philippsburg, Huttenheim und Rheinsheim gelten Hygienemaßnahmen.

Speitelsbach will seine Ideen verbreiten

Dem Dauerkandidaten Samuel Speitelsbach geht es nicht um das Amt des Bürgermeisters, wie er selbst gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten schon eingeräumt hat. Vielmehr nutzt er die Wahl als Plattform, um seine Ideen zu verbreiten, unter anderem wirbt er für lokale Währungen für Kommunen.

Zur Kandidatenvorstellung, die aus der Philippsburger Jugendstilfesthalle via Livestream übertragen wurde, war Speitelsbach nicht erschienen.

Das Video des Abends, bei dem Amtsinhaber Martus seine Ziele für die nächsten acht Jahre vorstellte und Fragen der Bürger beantwortete, wurde inzwischen mehr als 1.170 Mal aufgerufen.