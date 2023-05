Weitpaddler aus Rheinsheim legt erste Etappe zurück

Er ist in diesen Tagen in Sasbach am Kaiserstuhl an Land gegangen und hat seit dem Start in Philippsburg-Rheinsheim insgesamt 175 Kilometer seinen Einerkajak gegen den Rheinstrom gepaddelt. Das teilte der Kanu-Verein Bruhrain Rheinsheim (KVB) in einer Erklärung mit. Von Sasbach am Kaiserstuhl wird Norbert Jarosch mit dem Bootswagen, auf dem er sein Kajak an Land transportiert, rund 100 Kilometer bis zur Donau nach Donaueschingen wandern, um den Schwarzwald zu überqueren.

Danach paddelt er etwa 700 Kilometer auf der Donau bis nach Linz in Österreich. Anschließend wird er rund 50 Kilometer zu Land nach Vyšší Brod in Tschechien wandern. Danach stehen weitere 350 Kilometer auf der Moldau bis Melnik nördlich von Prag an. Dort mündet die Moldau in die Elbe.

Auf der Elbe will er dann flussabwärts rund 800 Kilometer bis Hamburg im Kajak fahren. Danach folgt ein 600-Kilometer-Teilabschnitt entlang der Nordseeküste bis zum Hafen Rotterdam. Danach kehrt er wieder zurück auf den Rhein, um die letzten rund 700 Kilometer stromaufwärts bis zum Bootshaus des KVB Rheinsheim zurück zu paddeln.