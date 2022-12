Winterdienste in Kronau und Umgebung laufen auf Hochtouren

Egal ob Sonn- oder Feiertag oder ein ganz normaler Werktag – die Mitarbeiter der Bauhöfe sind dieser Tage bereits in den frühen Morgenstunden unterwegs. Mit dem ersten Schneefall sind ihre Räum- und Streudienste gefragt.

„Sobald die Temperaturen in den Null-Grad-Bereich kommen, werden morgens die Straßen auf Glätte kontrolliert“, sagt Bauhofleiter Harald Springer aus Philippsburg. Ist es glatt, kommt der Salzstreuer zum Einsatz. Pro Quadratmeter werden zehn bis 15 Gramm Salz gestreut. „Das ist elektronisch geregelt. Gibt es eine richtige Schneedecke wird die Menge entsprechend erhöht“, erklärt Springer.

Zwischen 60 und 80 Tonnen Streusalz sind im Bauhof vorrätig. „Das hat in den letzten Wintern immer gereicht“, so Springer. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Gärtnerei werden Bereitschaftsteams gebildet. „Pro Team sind es neun Leute, die mit unseren fünf Streufahrzeugen und den zwei Pritschenwagen unterwegs sind“, sagt Springer.

Für die Kinder wünscht man sich ja immer weiße Weihnachten, für den Winterdienst ist das nicht so prickelnd. Andreas Henninger, Ordnungsamt Kronau

Wo die Streufahrzeuge nicht hinkommen, beispielsweise an Fußgängerüberwegen, wird dem Schnee mit Schaufel und Besen zu Leibe gerückt und von Hand gestreut. Eine neuralgische Stelle sei die Zufahrt zum Kraftwerksgelände zwischen Philippsburg und Rheinsheim oder auch im Bereich des Gutshofes. „Dort ist es bei entsprechenden Temperaturen eigentlich immer glatt“, so Springer.

Winterdienst in Oberhausen-Rheinhausen kontrolliert ab 4 Uhr

Den Unimog aufsatteln und die Kleingerät anbringen, zählt Thomas Kästner vom Bauhof in Oberhausen-Rheinhausen die Vorbereitungen auf. Aufsatteln heißt in dem Fall, dass Schneeschieber und Streuvorrichtung am Unimog angebracht und kontrolliert werden. Ab 4 Uhr morgens ist er derzeit draußen und kontrolliert die Straßen.

Die Einsatzpläne für die vier bis fünf Leute pro Team werden am Abend vorher nochmals besprochen. Zeigt sich bei der Streckenkontrolle, dass gehandelt werden muss, informiert Kästner das Team und ab 5 Uhr wird dann geräumt und gestreut. „Wir wollen bis um 7 Uhr möglichst fertig sein, bevor der morgendliche Berufsverkehr richtig los geht“, berichtet Kästner.

Kreisstraßen und das Industriegebiet macht der Unimog. Enge Straßen, Rad- und Schulwege werden von zwei kleinen Schleppern geräumt. „Ganz traditionell von Hand werden zum Beispiel Bushaltestellen oder Zugänge zu Gemeindeeinrichtungen geräumt“, erzählt Kästner.

Etwa 30 Tonnen Salz lagern im Salzfass der Gemeinde. Dazu kommen nochmal etwa sechs Tonnen Salz, die in sogenannten Bigpacks abgepackt sind. Es dauere immer einige Zeit, bis sich die Menschen an die winterlichen Verhältnisse angepasst hätten, hat Kästner bei seinen morgendlichen Touren festgestellt. „Ich sehe morgens viele Autos, wo der Fahrer fast nicht rausgucken kann“.

In Kronau wünscht sich der Winterdienst keine weißen Weihnachten

„Seit Oktober steht die Planung für die Rufbereitschaft, die ab 1. November bis Ende März gilt“, sagt Andreas Henninger vom Ordnungsamt in Kronau. Die Mitarbeiter waren bei der Winterdienstschulung. Pro Team sind etwa fünf Leute im Dienst, zwei im Fahrzeug und drei für die Handräumung. „Je nach den Verhältnissen, sind es auch mehr“, so Henninger.

„Für die Kinder wünscht man sich ja immer weiße Weihnachten, für den Winterdienst ist das nicht so prickelnd“, sagt Henniger, denn die Mitarbeiter müssen dann auch feiertags raus.

Bauhofleiter Stefan Moch hat die Wetter-App immer Blick, die viermal täglich aktuelle Vorhersagen liefert. Salz sei genügend auf Lager und wenn nicht, hat man das Salzkontor vor der Haustür. „Dort kriegen wir immer was“, sagt Moch.