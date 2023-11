Doch es gibt Möglichkeiten, wie man sich sicherer fühlen kann.

Axel Schweitzer, Leiter des Polizeireviers Philippsburg, klärt auf, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.

Schweitzer

Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher verstärkt die frühe Dunkelheit aus. Ein Großteil der Straftaten wird zu Zeiten begangen, in denen die Hausbesitzer noch nicht von der Arbeit heimgekehrt sind. Die weiterhin niedrigen Zahlen im Revierbereich Philippsburg sind seit der Pandemie wieder gestiegen. Die tiefen Fallzahlen in 2020 und 2021 waren durch die Tatsache, dass sehr viele Menschen zu Hause oder im Homeoffice waren, aber auch nicht repräsentativ. Im aktuellen Jahr 2023 konnten wir bisher nur sehr wenige Wohnungseinbrüche im Revierbereich verzeichnen.