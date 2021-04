Wohnungssuche mit Rollstuhl: Ein Philippsburger Paar ist am Verzweifeln

So an die 40 Bewerbungen für Wohnungen werden es gewesen sein. Christina Lutz aus Philippsburg und ihr Mann Hans-Jürgen sind langsam aber sicher am Verzweifeln. Die beiden finden einfach keine neue Wohnung. „Einen Krüppel wollen wir hier nicht.“ So deutlich wie eine Vermieterin aus Wiesental hat es sonst noch keiner ausgedrückt.

Aber für das Paar wird immer klarer: Als behinderter Mensch scheint es fast unmöglich, eine passende Wohnung zu finden. Hans-Jürgen Lutz, 56 Jahre alt, ist auf den Rollstuhl angewiesen, Pflegegrad 5. Seine Frau Christina, 47, hat Pflegegrad 2. In ihrer alten Wohnung in Philippsburg kommen sie zurecht, auch dank eines selbst eingebauten Treppenlifts ins Souterrain.

Wir dachten, wir könnten hier auf Lebenszeit bleiben. Christina Lutz, Rentnerin