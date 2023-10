Philippsburger Firma Enpal will Kindergarten Solaranlage schenken

Wo bis 1997 noch Bundeswehrkasernen gestanden haben, erhebt sich jetzt ein riesiger Gebäudekomplex mit fünf Hallen. 2021 hatte die Dietz AG als kurzfristiger Besitzer – nach der erstansässigen Firma Gredler & Söhne – das Gelände an den paneuropäischen Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Baytree verkauft, der sogleich Ausschau nach einem geeigneten Nutzer des Standortes hielt.

Jetzt widmen sich „Enpal“ und dessen Partner „ID Logistics“ auf der Fläche des 51.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums dem Vertrieb „grüner Technologie“.

Von dem zentralen Bereich „Erneuerbare Energien“ wird Philippsburg indirekt und jetzt auch direkt profitieren. Den geplanten achtgruppigen Kindergarten bei der Nikolaus-von-Myra-Schule und dem Gymnasium wird Enpal mit einer kostenlosen kompletten Solaranlage ausstatten. Begeistert von dem Geschenk zeigten sich bei der Einweihung vor allem die anwesenden Kommunalpolitiker.

Imposante Einweihungsfeier bei Enpal in Philippsburg mit über 200 Gästen

Bei Enpal, gerade fünf Jahre jung, handele es sich um das erfolgreichste deutsche Start-up-Unternehmen, hieß es. Die Firma als einer der führenden Player der Solarindustrie schaffe zukunftsorientierte Lösungen für erneuerbare Energien, bestehend aus Solarsystemen, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, war vor Ort zu erfahren.

Zur Bewältigung des rasanten Mengenwachstums, des stetig wachsenden Produktsortimentes und der Organisation ab dem Lager hat Enpal als Partner die Unternehmensgruppe ID Logistics ausgewählt.

Acht wegweisende Ansprachen und Grußworte gab es bei der großen imposanten Einweihungsfeier mit mehr als 200 Gästen. Informationen zum Projekt, zu seiner komplizierten Entstehungsgeschichte und seiner möglichen steilen Weiterentwicklung steuerten Robin Otto, Geschäftsführer der ID Logistics, deren Gründer Eric Hémar und Manager Steffen Manager von Enpal bei.

Schwierige Entstehungsgeschichte mit zwei Bürgerentscheiden

Viel Erfolg wünschte Erik Schweickert (FDP), Vorsitzender des Landtagsausschusses für Wirtschaft. Einen Rückblick hielt Bürgermeister Stefan Martus (parteilos), der auch auf die langwierige Problematik mit einer Bürgerinitiative und zwei Bürgerentscheiden hinwies.

Für die Besucher bestand auch die Möglichkeit, mit Hilfe einer Bimmelbahn-Rundreise den gesamten Logistikstandort mit den Hochregallagern und der Bestückung zu besichtigen. Verfolgen ließen sich auch die anfallenden Verladearbeiten.

Wie es hieß, kommt es zu etwa 2.000 Versendungen pro Monat. Vorhanden sind in den Hallen derzeit 20.000 Palettenstellplätze, die bereits zu 75 Prozent belegt sind.

75 Arbeitsplätze sollen in Philippsburg aufgestockt werden

Trotz der weitgehenden Vollautomatisierung bietet der Logistikstandort 75 Arbeitsplätze in allen Qualifizierungsstufen. Langfristig sollen es mehr werden, wurde in Aussicht gestellt. Mit 15 an- und abfahrenden Lkw sei täglich zu rechnen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. „Warten wir ab, ob das auch in den nächsten Jahren so bleibt“, äußerte sich ein skeptischer Philippsburger.