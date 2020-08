PKW übersieht Fahrradfahrer

In Bruchsal hat ein 51-jähriger PKW-Fahrer am Donnerstagmittag an der Einmündung der Ernst-Blickle-Straße auf die Karlsruher Straße einen Fahrradfahrer übersehen. Laut Polizei Karlsruhe wollte der 58-jährige Fahrradfahrer die Straße gerade auf dem Schutzstreifen für Radfahrer überqueren und wurde dabei vom Wagen erfasst. Der 58-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei schwer an Kopf, Schulter, Oberkörper und Handgelenk. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

