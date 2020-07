Pläne für Krematorium in Forst geraten ins Wanken

Feuerbestattungen sind in Deutschland immer gefragter. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Bestatter werden 67 Prozent aller Toten in Deutschland eingeäschert. Die Tendenz steigt gegenüber der Erdbestattung stetig an. In Deutschland gibt es rund 160 Krematorien. Eine Einäscherung dauert im Schnitt etwa 45 Minuten. Dabei beträgt die Temperatur im Ofen um die 900 Grad Celsius. Vom Menschen bleiben nach der Kremation drei bis vier Kilogramm Asche übrig.

Bei der Verbrennung treten nach Angaben eines Ofenbauers kaum Emissionsgase aus. Alle Emissionswerte, beispielsweise der Kohlenmonoxid-Wert, blieben unter den in Deutschland geltenden Grenzwerten.