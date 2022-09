Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft

Polizei findet Ehepaar tot in Bruchsaler Wohnung auf

Ein 80-jähriger Mann hat am Montag vermutlich zunächst seine Ehefrau und dann sich selbst getötet. Die Polizei fand das Ehepaar tot in ihrer gemeinsamen Wohnung in Bruchsal.