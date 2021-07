Eigentlich suchen sie Vermisste aus der Luft, überwachen den Verkehrsraum oder helfen bei der Verfolgung Krimineller: Nun bekommen die Besatzungen von Polizeihubschraubern in Baden-Württemberg eine neue Aufgabe: die Bekämpfung von Waldbränden.

Sebastian Sielaff braucht ein gutes Auge: „Noch fünf, noch vier, noch drei Meter.“ Der Systemoperator steht auf den Kufen eines Polizeihubschraubers und blickt in die Tiefe. Auch der Pilot Ralf Thiel kämpft mit dem Wetter, dem Wind, dem Regen und der schweren Last, die 20 Meter unter seinem Hubschrauber hängt.

Knapp eine Tonne schwer ist das Bambi-Bucket, der rote Löschwasserbehälter, den die Besatzung zielgenau steuern muss. Mit diesem Behälter werden die Polizisten der Hubschrauberstaffel zu Feuerwehrleuten – zumindest im Bedarfsfall. Und der heißt Waldbrand.

Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Bruchsal trainieren sie zusammen mit einem Team der Landesfeuerwehrschule Bruchsal das derzeit Unvorstellbare: brennende Wälder. In strömendem Regen. Doch die vergangenen heißen Sommer haben gezeigt: Waldbrände sind in Baden-Württemberg eine reale Gefahr.