Polizei in Bruchsal nimmt Mann nach versuchtem Fahrraddiebstahl fest

In Bruchsal hat die Polizei am Mittwoch einen Mann festgenommen, der versucht hat ein Fahrrad am Bahnhof zu stehlen. Als ein Zeuge den Täter auf den Diebstahl ansprach, flüchtete dieser zuvor.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Bruchsal am Mittwoch einen Fahrraddieb in der Nähe des Bahnhofs festgenommen. Gegen 16 Uhr versuchte der 29 Jahre alte Tatverdächtige laut Polizeiangaben das Vorderrad eines am Bahnsteig abgestellten Zweirads abzumontieren.

Als der Zeuge den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser in Richtung TRIWO Park. Durch eine detaillierte Personenbeschreibung konnte die Polizei den Flüchtigen kurze Zeit später in der Willy-Brand-Straße ausfindig machen. Dieser flüchtete zwar erneut, die Beamten konnten den Dieb schließlich jedoch auf dem Gelände der Pestalozzischule in einem Busch kauernd aufspüren und festnehmen.