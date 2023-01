Polizei versucht Unfall in Bruchsal aufzuklären

Am Sonntag kollidierten zwei Autos auf einer Kreuzung in Bruchsal miteinander. Personen, die den Unfall beobachtet haben, sagten unterschiedlich aus.

Zwei Autos sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr mitten im Kreuzungsbereich Grabener Straße / Durlacher Straße in Bruchsal kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, stehen sich die Zeugenaussagen gegenüber.

Ein 57-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Grabener Straße in Fahrtrichtung Heidelsheim und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Eine 43-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Durlacher Straße und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus in Fahrtrichtung Karlsruher-Straße überqueren. Dabei bleibt unklar, wer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der durch den Unfall entstandene Schaden umfasst etwa 10.000 Euro.

Zeugen gesucht

(0 72 51) 72 60