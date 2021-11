Polizist wird von 18-Jährigem gebissen

In der Nacht zum Sonntag, 7. Oktober, wurde in der Bruchsaler John-Deere-Straße ein Beamter des Polizeireviers Bruchsal von einem 18-Jährigen gebissen und leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der junge Mann wegen Sachbeschädigung zum Polizeirevier gebracht werden, wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte. Während der fahrt ins Revier, biss der 18-Jährige den Polizisten in den Unterarm und ließ erst nach körperlicher Gegenwehr wieder los.

Der Polizist musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab, dass der 18-Jährige rund 2,4 Promille intus hatte.