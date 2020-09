Letzte Fläche überplant

Preiswertes Wohnen in der neuen Bruchsaler Bahnstadt

Am Ende ging dann doch alles schneller als einst gedacht: Die Bruchsaler Bahnstadt ist in den vergangenen drei Jahren regelrecht in die Höhe geschossen. Für den letzten bisher nicht überplanten Teil am alten Landwirtschaftsamt ist nun auch eine Nutzung gefunden.