War der Sohn der Täter? Einem Mann wird vorgeworfen, dass er seine Mutter in Bruchsal gewaltsam getötet haben soll. Er muss sich jetzt am Karlsruher Landgericht verantworten.

Eine 62-jährige Bruchsalerin starb am 8. August 2022 gewaltsam. Sie soll erstickt worden sein. Von diesem Dienstag an muss sich ihr Sohn deshalb vor Gericht verantworten.

Für die Hauptverhandlung am Landgericht Karlsruhe sind drei Termine angesetzt. Der erste beginnt am Dienstag um 9 Uhr. Der zweite ist am Mittwoch, 9 Uhr, und der dritte am 28. April.

Der Sohn steht in dringendem Tatverdacht, seine Mutter nach einem Streit getötet zu haben. Die Tat ereignete sich in der Bruchsaler Balthasar-Neumann-Straße.

Fünf Zeugen und zwei Sachverständige werden zur Beweisaufnahme am ersten Tag erwartet. Mit einem Urteil sei am ersten Prozesstag noch nicht zu rechnen, heißt es von der Pressestelle des Landgerichts.

Nach der Tat ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Seit 8. August sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Noch ist offen, aus welchem Motiv heraus der Mann gehandelt haben könnte.