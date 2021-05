Der Purzelbaum ist eine turnerische Übung und im Prinzip die kindliche Umschreibung der eigentlichen Rolle beim Gerät- und Bodenturnen. Purzelbäume fördern die Motorik, also das Zusammenspiel bestimmter Muskeln bei bestimmten Bewegungen. Die ausführende Person überschlägt sich sozusagen aus eigener Kraft. Deshalb spricht man landläufig auch vom Purzelbaum schlagen. Der Deutsche Turner-Bund plant einen Purzelbaum-Rekord. Bis zum nächstjährigen Deutschen Turnfest in Leipzig sollen in einer bundesweiten Challenge so viele Purzelbäume gesammelt werden, dass sie für eine imaginäre Weltumrundung ausreichen. Jeder Purzelbaum wird dabei mit zwei Metern gemessen.