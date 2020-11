Ein derzeit noch unbekannter Mann hat am späten Samstagabend zwei Verkäuferinnen eines Lebensmittelgeschäfts in Bruchsal-Untergrombach überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht.

Wie die Polizei meldet, ging der Mann die beiden Frauen kurz nach 22 Uhr am Hintereingang des Geschäfts an. Er zwang sie, den Markt in der Joß-Fritz-Straße wieder aufzuschließen und forderte Bargeld. Mit der Waffe in der Hand folgte er den beiden Verkäuferinnen in die Büroräume des Geschäfts. An Geld kam er dort aber nicht.

Im Anschluss floh er ohne Beute und ließ die beiden Verkäuferinnen im Büro alleine. Polizeibeamte durchsuchten den Markt, entdeckten aber keine heiße Spur des Täters. Nach bisherigem Kenntnisstand hat der Mann vermutlich den Mann kurz nach 22 Uhr durch den Hintereingang wieder verlassen - auf dem Weg, durch den er auch hineingekommen war.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas verdächtiges im Bereich des Lebensmittelgeschäfts in der Joß-Fritz-Straße in Untergrombach bemerkt? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0721/666-5555.