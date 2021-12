Raubüberfall auf Tankstelle in Bruchsal-Heidelsheim

Mit einer Schusswaffe hat am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim überfallen und dabei einige Hundert Euro sowie mehrere Schachteln Zigaretten erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei habe der Mann gegen 21.45 Uhr die Tankstelle betreten und unter Vorhalt einer Pistole das Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten gefordert. Das vermeldet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beute wurde von einer Kassiererin in eine von dem Täter mitgebrachte Plastiktüte verpackt. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß aus der Tankstelle in Richtung Dorfmitte, so die Polizei. Eine Polizeifahndung unter Einsatz aller verfügbaren Einsatzkräfte habe bisher nicht auf die Spur des Täters geführt.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er sei groß gewachsen und hellhäutig. Er habe deutsch mit ortsüblichem Dialekt gesprochen. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze, tief ins Gesicht gezogene Mütze, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie schwarze Stoffhandschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise mitzuteilen. Diese werden vom Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 entgegengenommen.