Am 20. Mai ist Weltbienentag und auch wenn viele bei Bienen immer noch nur an das Nutztier Honigbiene denken: Der Weltbienentag soll auch auf das Schicksal der Wildbienen aufmerksam machen. Knapp 600 Arten gibt es in Deutschland, ungefähr 480 Arten in Baden-Württemberg.

Und wie viele leben in der Region Bruchsal? „Da derzeit im Bruchsaler Raum niemand systematisch Wildbienen kartiert, kann diese Frage aktuell niemand genau beantworten“, sagt der Vorsitzende der Bruchsaler Naturschutzgruppe Agnus, Michael Hassler.

Der Autor mehrerer wissenschaftlicher Sachbücher war einer der wenigen, der sich überhaupt je mit dem Vorkommen der Wildbienen in Bruchsal beschäftigte. Gemeinsam mit anderen Fachleuten kartierte er nämlich Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Flora und Fauna im Raum Bruchsal.

„Damals konnten wir allein für die Bruchsaler Region deutlich mehr als 300 verschiedene Wildbienenarten nachweisen“, berichtet Hassler und ergänzt: „Die Region Bruchsal zählte damals und wahrscheinlich auch heute noch zu den artenreichsten Wildbienen-Gebieten in Baden-Württemberg.“

Fast die Hälfte aller Wildbienenarten gilt als gefährdet

Unterschiedliche Lebensräume wie die Hohlwege mit ihren sonnigen Wänden, Halbtrockenrasen, die Streuobstwiesen des Kraichgaus und die Sandböden der Rheinebene seien die Ursache für die relativ hohe Zahl an verschiedenen Wildbienenarten in der Region.

„Wir haben damals unter anderem so seltene Arten wie die Mohn-Sandbiene oder die Mittlere Schlürfbiene nachgewiesen“, erklärt der Vorsitzende der Agnus.

Inzwischen dürften es allerdings bereits deutlich weniger Arten sein als in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Immerhin gelten heute bundesweit fast die Hälfte aller Wildbienenarten als gefährdet.

Im Kraichgau sind heute viele Böschungen und Lößwände zugewachsen. Michael Hassler, Vorsitzender der Bruchsaler Naturschutzgruppe Agnus

Insektizide in der Landwirtschaft und in Privatgärten und der Mangel an Blumenwiesen sind nur zwei Gründe für den Rückgang von Wildbienen. Es gibt aber auch spezielle, vor allem für die Bruchsaler Region gültige Ursachen für das Insekten- und Wildbienensterben.

„Viele der für Wildbienen wertvollen Sandrasen in der Rheinebene sind heute unter Bau- oder Gewerbegebieten verschwunden und im Kraichgau sind heute viele Böschungen und Lößwände zugewachsen“, berichtet Hassler.

All das führt zu einem Rückgang der ökologisch unverzichtbaren Insekten und dessen Folgen sind langfristig wohl schlimmer als das Sterben der Honigbiene. „Zwar leben viele Wildbienen solitär oder bilden wie die verschiedenen Hummelarten nur kleine, höchstens ein paar hundert Tiere zählende Staaten, aber schon allein ihre Artenzahl macht sie unersetzlich für die Bestäubung vieler unserer Blütenpflanzen“, sagt Michael Hassler.

Kuckucksbienen sparen sich die Brutfürsorge. Michael Hassler, Vorsitzender der Bruchsaler Naturschutzgruppe Agnus

Tatsächlich schätzen Fachleute, dass allein in Europa etwa 150 verschiedene Nutzpflanzen und rund 80 Prozent der Wildpflanzen von der Bestäubung durch Insekten abhängig sind. Der monetäre Wert der Insekten-Bestäuberleistung in Europa, so schätzen die Fachleute, betrage etwa 14,2 Milliarden Euro pro Jahr.

Wichtig für Fortpflanzung von Pflanzen

Zwar bestäuben nicht nur Wildbienen, sondern auch Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten, aber Wildbienen leisten einen erheblichen Teil dieser Arbeit. Vor allem die zu den Wildbienen zählenden verschiedenen Hummelarten sind enorm wichtig für die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auch, weil die dicken, behaarten Brummer schon bei Temperaturen aktiv sind, bei der sich Honigbienen noch lange nicht aus ihren Brutkästen wagen.

„Rund ein Viertel aller Wildbienen in Deutschland zählen übrigens zu den spannenden Kuckucksbienen“, berichtet Hassler und ergänzt: „Die sparen sich die Brutfürsorge und legen ihre Eier in die Waben meist eng verwandter Wildbienenarten ab.“