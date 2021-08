Puppe mit Herzschlag: Bruchsalerin fertig Reborn-Babys

Seit zehn Jahren fertigt Martina Knebel in Bruchsal lebensechte Kleinkind-Puppen, die auch therapeutischen Wert haben. Manche Puppe macht sie sogar nach Fotos, die ihr Kunden schicken. In Knebels Freundeskreis steiß das Hobby zunächst auf Verwunderung.

Die Wahl-Bruchsalerin stellt Reborn-Babys her, also „wiedergeborene Babys“. Das sind handgemachte Kunstpuppen, die echten Babys täuschend ähnlich sehen. Ein solches Reborn-Baby ist nicht nur so schwer und groß wie ein reales Baby, es kann auch so behandelt werden.

„Nimmt man ein Reborn auf den Arm, stützt man automatisch das Köpfchen und Instinkte werden geweckt. Man behandelt die Puppe sofort als richtiges Baby“, erklärt Knebel.

Die Puppe besteht entweder aus Vinyl oder aus Silikon. Man kann die Silikon Reborns sogar baden, erläutert die Puppenmutter. 2006 besuchte Martina Knebel gemeinsam mit ihrem Mann, das erste Mal einen Reborn-Kurs. Von diesen war sie so begeistert, dass daraus ein Hobby entstand. Seit über zehn Jahren stellt die 59-Jährige nun eigene Reborn-Babys mit Hingabe her. Oft steckt eine persönliche Geschichte hinter der Anfertigung.